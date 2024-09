Tous les vols annulés mardi au départ de Brussels Airport en raison d'une manifestation

Tous les vols passagers prévus le mardi 1er octobre au départ de Brussels Airport sont annulés, ont fait savoir les responsables de l'aéroport vendredi en fin de journée. Une manifestation nationale des secteurs du gardiennage, du nettoyage et de l'horeca est prévue ce jour-là à Bruxelles et, dans un souci de garantir la sécurité des passagers et du personnel, la Brussels Airport Company préfère annuler tous les vols au départ. Cette décision a été prise en concertation avec les compagnies aériennes.