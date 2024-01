Toyota a vendu plus de 11,2 millions de véhicules en 2023, nouveau record mondial

Partager:

Toyota a annoncé mardi avoir écoulé 11,2 millions de véhicules en 2023, un nouveau record confortant son premier rang mondial en volume. Mais le colosse japonais fait profil bas, alors que trois de ses filiales sont touchées par des scandales. La hausse sur un an a été robuste (+7,2%), alors que le groupe (marques Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino) a profité d'une envolée de ses ventes de véhicules hybrides et de la résorption des pénuries de semi-conducteurs, qui avaient précédemment ralenti sa production.

Toyota a récupéré le titre symbolique de numéro un mondial de l'automobile en volume en 2020 et l'a conservé depuis, devant le groupe allemand Volkswagen, qui est de nouveau arrivé deuxième l'an passé avec 9,24 millions de véhicules écoulés (+12%, selon des chiffres publiés début janvier). Le sud-coréen Hyundai-Kia a conservé la troisième place du podium, avec 7,3 millions d'unités vendues en 2023 (+6,7%). Même en excluant ses filiales Daihatsu (mini-voitures) et Hino (camions et bus), Toyota et Lexus ont livré davantage de véhicules que leurs grands concurrents allemand et sud-coréen, à 10,3 millions d'unités en 2023 (+7,7%).

- "Honte" du président de Toyota - Cependant, Toyota n'a pas de quoi pavoiser en ce moment: tant Hino que Daihatsu sont éclaboussés par des irrégularités dans les certifications de leurs véhicules au Japon, de mauvaises pratiques qui duraient depuis des années. Les ventes de Hino ont chuté l'an dernier à cause de ce scandale (-9,8%), et Daihatsu a suspendu toute sa production depuis fin décembre, en espérant la reprendre progressivement à partir de février.