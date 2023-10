Tozzi Green, soutenue par la Belgique, attaquée devant l'OCDE pour son action à Madagascar

La société italienne Tozzi Green, active à Madagascar et soutenue par la banque de développement belge BIO, est attaquée devant l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) par plusieurs organisations italienne, française et malgache pour ses activités agro-industrielles, a indiqué vendredi l'ONG catholique belge de coopération au développement Entraide et Fraternité. L'entreprise est notamment accusée d'accaparement des terres et de violation des droits des communautés malgaches, en raison de l'impact nocif de son action sur l'environnement et les populations locales.