Trafic ferroviaire adapté entre Malines et Anvers après l'incendie d'un poste d'aiguillage

Les trains circulant entre Malines et Anvers ne peuvent emprunter que deux des quatre voies ce lundi matin en raison de l'incendie dans un poste d'aiguillage entre Duffel et Kontich dimanche en fin de soirée, indique lundi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. L'offre de trains a été adaptée, certains trains étant annulés, limités dans leur itinéraire ou détournés.

Depuis un peu avant 23h00 dimanche soir, la circulation des trains a été complètement interrompue entre Malines et Anvers parce qu'un poste d'aiguillage entre Duffel et Kontich, contenant des installations techniques nécessaires à la circulation des trains, a complètement brûlé. Depuis 00h00, les trains peuvent à nouveau circuler sur deux des quatre voies. L'incendie aurait été causé par un court-circuit dans le poste d'aiguillage. Infrabel poursuit son enquête.

Pour l'instant, deux trains IC sur quatre circuleront entre Anvers et Bruxelles, indique la SNCB. Le train IC de Turnhout vers Bruxelles ne circule pas. Un certain nombre de trains P de la Campine vers Bruxelles ont également été supprimés. L'un des deux trains S1 entre Anvers-Central, Malines et Bruxelles et Nivelles sera limité à l'itinéraire Malines-Nivelles. L'autre sera détourné entre Anvers-Berchem et Malines.