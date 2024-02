Trafic routier: une journée de chassé-croisé classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Le week-end est marqué par un pic dans les départs et retours de vacances qui touchent les trois zones. La semaine dernière déjà, la circulation avait été très difficile dans la région pendant un weekend de vacances scolaires de deux zones et sur fond de grève à la SNCF.

Les vacances scolaires de la zone B (régions nord et Provence-Alpes-Côte d'Azur) débutent, la zone A entame sa seconde semaine et la période de congé de la zone C, qui compte Paris et l'Île-de-France, s'achève.

Dans le sens des départs, vers les massifs montagneux le trafic sera "très dense" selon Bizon Futé, avec des axes "très encombrés tout au long de la journée, en particulier les autoroutes A40 et A43" qui relient respectivement à hauteur de Mâcon (Saône-et-Loire) et de Lyon l'autoroute du soleil aux Alpes.