Trafigura, maison-mère de Nyrstar, voit ses bénéfices fondre au premier semestre

Trafigura, l'un des plus gros négociants en matières premières au monde et maison-mère de l'entreprise belge de zinc Nyrstar, a vu son bénéfice chuter de 73% au premier semestre de son exercice décalé, qui s'est clôturé le 31 mars. Avec 1,47 milliard de dollars, il s'agit du bénéfice semestriel le plus bas pour la société depuis 2020, selon les résultats publiés jeudi.