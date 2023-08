Transports: des taxes pour favoriser les modes vertueux et moderniser, selon Beaune

"Si on veut faire à la fois un peu de report modal (vers des modes de transport moins polluants, essentiellement le train, NDLR) et surtout de l'investissement dans la transition écologique, (...) ça passe principalement par le prix. Le prix, c'est en partie la taxe", a déclaré M. Beaune lors de l'université d'été du Medef, à Paris.

Plus généralement, la régulation des transports - comme l'interdiction des vols courts sur des trajets aussi assurés par le train - doit selon lui être "pertinente et à la bonne échelle".

Le ministre a confirmé que le prochain projet de loi de finances comprendrait des taxes sur les sociétés d'autoroute et les billets d'avion.

"Ce n'est pas pour punir un mode de transport et en financer un autre", a-t-il nuancé.

"Le cœur de la bataille, ce sera le progrès technique, l'innovation et l'investissement, public et privé", pour décarboner les modes de transport les plus polluants, a-t-il souligné, reconnaissant que les déplacements par la route et en avion avaient encore de beaux jours devant eux.