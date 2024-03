Travail au ralenti chez Barry Callebaut, où le personnel envisage d'autres actions

Aucune solution alternative n'a été communiquée jeudi lors du conseil d'entreprise ou vendredi matin durant des sessions d'information du personnel, déplore le syndicat libéral ACLVB. Les travailleurs se posent de nombreuses questions et n'ont pas obtenu de réponses, regrette l'organisation. "Le personnel n'est pas pris au sérieux."

Face à ce manque de respect de la part de l'employeur, les travailleurs ont spontanément décidé de prendre des mesures concrètes, expliquent l'ACLVB et le syndicat chrétien flamand ACV. Pour le reste de la journée, le rythme de travail sera plus lent. De plus, les pauses des différentes équipes seront prises en même temps et non plus consécutivement, ce qui entraînera parfois des arrêts de production.