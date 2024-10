"Très probable" baisse de taux de la BCE la semaine prochaine, estime le gouverneur de la Banque de France

"Une baisse est très probable" lors de la réunion de l'institution monétaire le 17 octobre, après une première baisse en juin, et une seconde en septembre, "et ça ne sera d'ailleurs pas la dernière", a indiqué François Villeroy de Galhau sur la radio franceinfo, ajoutant que "le rythme (de la baisse, NDLR) dépendra(it) de l'évolution du combat contre l'inflation".

Quant à l'étendue de la baisse, la semaine prochaine, il a rappelé que la BCE avait "l'habitude d'agir avec gradualisme", "sans faire des pas trop importants", pointant ainsi vers une nouvelle baisse de 25 points de base (0,25 point de pourcentage).

"La victoire contre l'inflation est en vue", a-t-il dit, avec actuellement "1,5% pour l'ensemble de la zone euro comme pour la France", en indice européen harmonisé.

"Il peut y avoir des hauts et des bas dans les mois qui viennent", mais "on sera à 2% d'inflation durablement en France au début de l'année prochaine, et en Europe dans le courant de l'année prochaine", selon le gouverneur.