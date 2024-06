Triplement de la production de carburant d'aviation renouvelable en 2024, selon l'Iata

La production de carburants d'aviation d'origine non fossile devrait tripler en 2024 par rapport à l'année dernière, s'est félicité dimanche la principale association de compagnies aériennes, International Air Transport Association (Iata).

Encore embryonnaire, la production de SAF progresse très vite, puisqu'elle n'était que de 25 millions de litres en 2019, selon l'Iata, qui fédère 320 compagnies revendiquant 83% du trafic aérien mondial.

Le secteur aérien, qui contribue actuellement à quelque 3% des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2), s'est engagé à "zéro émission nette" à l'horizon 2050 et compte à 65% sur les SAF pour atteindre ces objectifs, le solde des réductions étant obtenu par de nouvelles technologies, dont l'avion à hydrogène, une optimisation des opérations au sol et dans les airs, et des compensations carbone.

Mais rendre disponibles de telles quantités de carburant renouvelable nécessitera une montée en cadence vertigineuse des capacités de production: l'aviation consommerait 450 milliards de litres de SAF par an au milieu du siècle, selon les calculs de l'Iata.