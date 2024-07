Troc, pénurie et services publics délabrés: le quotidien de l'intérieur du Venezuela

Pénurie de carburant, rationnement de l'électricité, hôpitaux en état de délabrement et routes défoncées : dès qu'on quitte la "bulle" de Caracas, on se heurte au dur quotidien des provinces vénézuéliennes, comme abandonnées à leur sort après des années de crise.

Il dissimule un sac d'urine sous sa chemise et, bien que le médecin lui ait conseillé de se reposer, il se doit de travailler tous les jours pour gagner deux à quatre dollars. Une misère qui ne suffira pas à financer son opération.

"L'économie du village n'est pas facile... C'est dur pour tout, je n'ai jamais vu une telle situation de ma vie", résume José Gregorio Mejia, un mécanicien de 56 ans, les mains et les vêtements couverts de graisse. Il doit être opéré d'une obstruction urinaire, mais l'hôpital, dont la façade est pleine de rouille, n'a pas le matériel nécessaire.

A l'approche de la présidentielle du 28 juillet, le président Nicolas Maduro, qui brigue un troisième mandat, promet de remettre tout en état de marche grâce à une reprise économique qu'il annonce au coin de la rue, jurant que grâce à sa gestion, les mauvaises années sont passées. L'opposition parle elle de "changement" et garantit une nouvelle ère de prospérité qui bénéficiera à tous.

"Avant on disait +travaillons quand on est jeunes pour vivre heureux lors de nos vieux jours+, mais maintenant nous ne pouvons plus le dire parce que ce gouvernement a mis fin aux salaires", se plaint Rosa de Madrid, une enseignante de 62 ans, qui vit grâce au soutien de sa fille qui a émigré aux États-Unis.

Le président Maduro impute souvent la grave crise économique aux sanctions imposées en 2019 par les Etats-Unis pour contester sa réélection décriée de 2018. Mais les habitants et les experts s'accordent à dire que les problèmes ont commencé bien plus tôt et que le gouvernement a concentré ses efforts sur Caracas, délaissant la province.

- Troc -

Biscucuy récolte entre 60 et 70% du café vénézuélien, mais la production devient de plus en plus difficile.