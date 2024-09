Trois jours d'''Hortifolies'' pour découvrir le secteur horticole wallon

Les conclusions des études relatives à la consommation de fruits et légumes et à l'achat de produits et services issus de l'horticulture ornementale par l'Observatoire de la Consommation de l'Apaq-W seront présentées de 9H30 à 11H00.

Pendant le samedi et le dimanche ouverts au grand public (de 10 heures à 17 heures), les visiteurs pourront faire leur marché de fruits et légumes, plantes ornementales, fleurs coupées et semences en tous genres auprès d'une quinzaine de producteurs. L'entrée sera libre et gratuite.

Des démonstrations culinaires et d'art floral figurent aussi au programme, de même qu'une activité de ''velosmoothie'' qui permettra aux participants de pédaler en binôme sur un tandem pour mixer une boisson fraîche.