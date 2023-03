Trois nominés belges aux Mipim Awards

Dans la catégorie du Meilleur Projet Résidentiel (Best Residential Project) concourt ainsi le "Collegium" à Zottegem, un projet de 'Studio Farris Architects' développé par Vanhout Project.

Le 'Circularium' bruxellois de l'agence 51N4E - qui prévoit la transformation de plus de 20.000 m2 de surface industrielle en grand centre d'innovations locales et de production circulaire dédié à la ville - est quant à lui nominé dans la toute nouvelle catégorie Meilleur Projet Alternatif (Best Alternative Project).