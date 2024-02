Trois vols sur dix annulés par Brussels Airlines lors de la seconde journée de grève

En raison d'un mouvement de grève qui se prolonge jeudi, la compagnie aérienne Brussels Airlines s'attend à n'assurer que sept vols sur dix jeudi, a confirmé un porte-parole du transporteur à Belga peu avant 06h00. Plusieurs vols depuis et vers des destinations européennes, africaines et américaines sont annulés dans la matinée de ce second jour de grève.