Troisième baisse pour le BEL 20 qui termine sous les 3.700 points

AB InBev (59,15) était négative de 1,56%, Ageas (39,74) et KBC (58,74) reculant de 0,40 et 1,81%, Aperam (28,27) et Umicore (21,88) de 1,67 et 0,86%, Sofina (215,20) de 1,19%.

Proximus (8,74) reperdait 1,20% tandis que Melexis (80,60) et D'Ieteren (172,60) concédaient 0,12 et 0,17%.

Atenor (6,36) et Greenyard (5,62) avaient viré de 3 et 4,2% à la baisse tandis que des pertes de plus de 2% étaient notées en Exmar (7,52), Ekopak (18,25), Immobel (28,75) et Retail Estates (62,00) ; EVS (29,85) se démarquant par un bond de 3,1% en compagnie de Sipef (52,90) et GIMV (44,25), positives de 2,3 et 2,1%. Biosenic (0,056) et Biotalys (4,48) étaient enfin négatives de 6,7% chacune, Sequana Medical (3,95) perdant 2,7%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0945 USD, contre 1,0960 dans la matinée et 1,0965 la veille. Le lingot se négociait autour de 59.640 euros, en progrès de 145 euros.