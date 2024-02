Troisième baisse pour un BEL 20 sans conviction

Quinze éléments de l'indice bruxellois terminaient en baisse, Aperam (28,91) et Umicore (19,93) en tête avec des reculs de 2,33 et 2,02%, Melexis (78,05) et Aedifica (54,60) abandonnant 1,76 et 1,53%.

D'Ieteren (174,00) se distinguait par une hausse de 1,75% en compagnie de Solvay (24,09) et Syensqo (84,28) qui étaient positives de 1,69 et 0,32%, UCB (95,06) cédant 0,36% alors que arGEN-X (366,30) et Galapagos (36,61) abandonnaient 0,73 et 0,54%.

Elia (103,50) et Sofina (214,00) étaient finalement négatives de 0,77 et 0,56% tandis que Proximus (8,294) perdait 0,62% après avoir chuté de 3% en début de journée.

Les annonces de Greenyard (5,58) étaient saluées par une hausse de 1,8%, Solvac (113,00) et Titan Cement (25,80) progressant de 3,7 et 2,6% alors que Econocom (2,175) reculait de 3,3%, Orange Belgium (13,00) et Atenor (6,38) de 3 et 2,4%, Immobel (24,75) et Inclusio (12,35) de 2%, Barco (16,45) de 2,1% et Wereldhave Belgium (44,60) de 4,1%.