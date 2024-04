Troisième et belle progression du BEL 20

AB InBev (55,70) valait 1,35% de plus que vendredi, KBC (70,82) et Ageas (43,84) s'appréciant de 1,75 et 1,81%, Sofina (214,40) et Lotus Bakeries (9.170) de 1,23 et 1,44%.

Solvay (31,57) suivait avec une avance de 2,67%, Syensqo (87,20) et UCB (122,00) progressant de 0,61 et 0,66%, Galapagos (27,34) de 0,59%.

Melexis (70,70) et Elia (92,20) reculaient par contre de 0,63 et 0,16% en compagnie de D'Ieteren (203,40) et Umicore (20,88) qui cédaient 0,20 et 0,95%, rejointes de justesse par arGEN-X (337,10), négative de 0,06%.

Un espoir de solution pour la distribution des journaux faisait par ailleurs bondir Bpost (3,73) de 5,2%, SmartPhoto (27,50) et Banimmo (3,56) se distinguant par des hausses de 4,9 et 5,9% à l'inverse de Belysse (0,82) qui chutait de 5,2%.

Agfa-Gevaert (1,18) et Roularta (10,55) étaient positives de 3,7 et 2,9%, Kinepolis (41,20) et Colruyt (42,60) de 2,5 et 2,9%.