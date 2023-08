Troisième séance de baisse à Wall Street face à la montée des taux obligataires

L'indice Dow Jones a perdu 0,84% à 34.474,83 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a fondu de 1,17% à 13.316,83 points et le S&P 500 a reculé de 0,78% à 4.370,36 points.

La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi pour la troisième séance de suite alors que les rendements obligataires à long terme ont continué de grimper.

Les rendements obligataires sur les bons du Trésor à dix et trente ans ont atteint en séance des plus hauts depuis 16 ans, à 4,30% et 4,40%, déjà touchés en octobre 2022 lorsque l'inflation américaine faisait rage.

"Je ne m'attendais pas à ce que les taux à dix ans grimpent à 4,30%. C'est vraiment cela qui entraîne le multiple à la baisse", a expliqué Jack Ablin de Cresset Capital évoquant le "Price-earnings ratio" (PE), soit le rapport entre la capitalisation boursière d'une entreprise et son résultat net.

"Le niveau actuel des taux obligataires suggèrent un PE à 17, or le ratio moyen des entreprises du S&P 500 est à 21 actuellement", a-t-il expliqué.