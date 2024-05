Troisième séance de hausse consécutive pour la Bourse de Paris

Depuis plus d'un mois, le CAC 40 oscille entre 7.900 points et 8.200 points. "On a le sentiment que le marché ne veut pas baisser" car à chaque repli "il y a un afflux d'investisseurs qui veulent profiter du mouvement pour revenir sur le marché" après avoir raté la grande phase de hausse entre octobre et mars, explique M. Ruf.

Les investisseurs regardent aussi les résultats d'entreprises. Les banques françaises (Société Générale, +2,50% à 24,81 euros et BNP Paribas +2,01% à 69,60 euros) ont été portées par le relèvement des prévisions financières d'UBS en Suisse et Unicredit en Italie.

STMicroelectronics (+2,93% à 38,32 euros) a bénéficié des résultats bien accueillis de l'Allemand Infineon.