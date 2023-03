Trottinettes à Paris: leur exclusion "réduira les nuisances", affirme Hidalgo

R: "On a choisi, pour cette première, de regrouper les 203 bureaux de vote en mairies d'arrondissement, le plus souvent, car c'était plus facile pour l'accueil. C'est un exercice démocratique nouveau et il sera réitéré chaque année."

R: "On le saura après. C'est le prix de la démocratie. Tout ce qui peut permettre la démocratie, le dialogue, la concertation, la consultation, vaut mieux que les blocages et les replis sur soi."

R: "Peu importe le nombre. La première année du budget participatif (en 2014), on avait compté quelque 30.000 votants et aujourd'hui, on est autour de 200.000. Ce sont des outils de démocratie participative qui s'améliorent en les utilisant."

Q: Si les trottinettes en libre-service sont exclues de Paris, les nombreuses nuisances sur l'espace public seront-elles réglées pour autant? Quid des trottinettes privées?

R: "Inévitablement, ça réduira les nuisances. Une étude montre qu'à Lyon, il y a eu sept fois plus d'accidents en un an à l'arrivée des trottinettes en 2019. C'est un modèle qui est cher, à la durabilité très contestable, qui se substitue à la marche. On les prend et on les jette alors que les trottinettes personnelles, c'est différent, on peut les amener chez soi, au travail, voyager avec, on en prend soin."

Q: Mais de nombreux Parisiens déplorent les incivilités d'autres usagers, notamment des vélos, qui les mettent en danger dans les rues de la capitale. Vous avez promis de faire adopter à l'été un "code de la rue". Que contiendra-t-il?

R: "C'est toujours autour de l'usager le plus vulnérable, c'est-à-dire le piéton, que doivent se décider les règles de ce code de la rue. Il sera le fruit d'une élaboration commune avec l'Assemblée citoyenne (des Parisiens tirés au sort, NDLR), les associations de piétons, de cyclistes, d'usagers de transports en commun... Notre police municipale fera respecter ce code de la rue, notamment avec ses outils de vidéo verbalisation. On travaille aussi avec la Préfecture de police, alors que la police nationale s'est complètement désengagée de la circulation à Paris."

Q: Quant au périphérique, avez-vous la certitude de pouvoir réserver la voie olympique aux bus, taxis et covoiturage après les Jeux?

R: "Oui, ce sera un héritage des Jeux. Nous travaillons avec la Commission nationale du débat public (CNDP) pour établir la méthode et le calendrier du débat dans les semaines qui viennent. C'est un sujet qui dépasse largement Paris."

Q: Parallèlement, le calendrier de la zone à faibles émissions (ZFE) du Grand Paris, qui interdit l'accès à la métropole parisienne aux véhicules les plus polluants, pourrait de nouveau être décalé...

R: "Je ne suis pas pour un nouveau report, pour que l'on cède face à un lobbying redoutable. Le problème, c'est la dimension sociale de cette transition écologique. Pendant la campagne présidentielle, j'avais proposé un leasing social qui permette aux automobilistes qui doivent changer leur véhicule d'accéder aux véhicules électriques pour 75 euros par mois. Le candidat Macron avait repris lui-même cette proposition. Où en est-on? Nulle part. Il faut qu'il prenne ses responsabilités, qu'il arrête de céder en permanence au lobby des énergies fossiles et accompagne nos concitoyens qui ne peuvent pas aujourd'hui acquérir une voiture électrique ou peu polluante. Quant aux contrôles à distance des plaques d'immatriculation, je suis prête à prendre en charge une partie de cet investissement."

Q: En 2018, vous aviez promis la fin du diesel en 2024 dans la capitale, et celle des véhicules thermiques en 2030. Ce calendrier est-il tenable ?

R: "Il est tenable, en tout cas sur Paris. Le parc automobile parisien a baissé significativement, j'ai mis en place des aides, et je ne lâche rien."

Propos recueillis par Pierrick YVON