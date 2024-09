TUI fly renonce pour au moins un an à sa connexion avec Tel Aviv

La compagnie aérienne TUI fly a annoncé renoncer, pour au moins un an, à desservir la ville israélienne de Tel Aviv. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole jeudi. La compagnie devait inaugurer cette nouvelle connexion aérienne avec Anvers en décembre 2023, mais le lancement a été reporté à plusieurs reprises en raison des tensions au Moyen-Orient.

Face aux conflits qui perdurent dans la région, TUI fly ne souhaite plus s'avancer sur une nouvelle date de lancement des vols entre Anvers et Tel Aviv. Ces connexions devaient être destinées aux touristes et à la communauté juive d'Anvers.

"Tel Aviv n'est pas d'actualité pour le moment", a confié le porte-parole de la compagnie Piet Demeyere. "Nous n'en tenons pas compte dans notre programme, que ce soit en hiver ou en été".