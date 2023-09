Turquie: le taux directeur relevé à 30%, au plus haut depuis 2003 

La banque centrale turque a relevé jeudi pour le quatrième mois consécutif son principal taux directeur, désormais fixé à 30%, soit une progression de cinq points, au plus haut depuis 2003.

Face à une inflation en plein rebond, à près de 60% sur un an, la banque centrale "a décidé de poursuivre le processus de resserrement monétaire afin de permettre une désinflation le plus rapidement possible", a-t-elle justifié dans un communiqué.