Uber : les demandes de courses et de repas en forte croissance au premier trimestre

Uber a enregistré une forte hausse de son chiffre d'affaires et a même généré un flux de trésorerie disponible record de 549 millions de dollars au premier trimestre, selon une mise à jour financière de l'entreprise.

Les chiffres montrent une forte augmentation de la demande de courses et de livraisons de repas. Le chiffre d'affaires a augmenté de 29% pour atteindre 8,8 milliards de dollars (7,9 milliards d'euros). La société a également vu son bénéfice opérationnel (Ebitda) bondir à 761 millions de dollars, contre 168 millions un an plus tôt.

L'entreprise technologique reste cependant déficitaire : au premier trimestre, l'entreprise a enregistré une perte de 157 millions de dollars (143 millions d'euros). Cela représente tout de même une nette amélioration par rapport à la même période de l'année précédente, lorsque la perte nette s'élevait à 5,9 milliards de dollars.