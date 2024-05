UBS renoue avec les bénéfices après deux trimestres dans le rouge

En mars 2023, UBS avait en effet été obligé de racheter son ancienne rivale sous la pression des autorités suisses pour éviter sa faillite. Le premier trimestre 2023 reflétait donc ses performances en tant qu'entité seule, la fusion ayant été officialisée en juin 2023.

Sur les trois premier mois de l'année, le chiffres d'affaires d'UBS a augmenté de 46%, à 12,7 milliards de dollars, indique le groupe dans un communiqué, entre autres sous l'impulsion de sa banque d'investissement, le plus grand chantier dans l'intégration de Credit Suisse.

Les revenus de la banque d'investissement ont progressé de 16%, portés par un climat plus favorable sur les marchés et la bonne tenue des introductions en Bourse et fusions et acquisitions.