UCB dit avoir atteint "un point d'inflexion" avant "une nouvelle phase de croissance"

UCB a vu son chiffre d'affaires reculer de 11% au premier semestre 2023, à 2,59 milliards d'euros, pénalisé par la perte d'exclusivité sur ses médicaments E Keppra et Vimpat. Mais la société biopharmaceutique affirme jeudi avoir atteint "un point d'inflexion" et dit s'apprêter à entamer "une nouvelle phase de croissance."

UCB se réjouit en effet de "lancements réussis" pour ses médicaments Fintepla (syndrome de Lennox-Gastaut), Evenity (pour les femmes ménopausées souffrant d'ostéoporose sévère et à haut risque de fracture) et Bimzelx (arthrite psoriasique). Le Fintepla, acquis via le rachat de la société Zogenix en mars 2022, affiche des ventes de 102 millions d'euros au premier semestre.

Les ventes du Vimpat se sont par contre effondrées de 73% par rapport aux six premiers mois de l'année, le médicament contre l'épilepsie souffrant de l'arrivée de génériques. En revanche, les ventes de Cimzia (contre certaines maladies inflammatoires) ont dépassé le milliard d'euros (+2%) au premier semestre.