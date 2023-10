UCB et arGEN-X enfoncent le BEL 20

En abandonnant 2 et 4% jeudi vers 11h00, arGEN-X (458,00) et UCB (75,08) enfonçaient l'indice BEL 20 qui reculait de 1,2% à 3.420 points, à la traine de ses voisins européens également en baisse.

Barco (14,28) et D'Ieteren (148,90) abandonnaient de même 2,6 et 1,8% en compagnie des immobilières WDP (22,40) et Cofinimmo (53,90) qui reculaient de 1,9 et 1,5%, Aedifica (48,14) perdant 1,3%.

AB InBev (50,38) valait 0,6% de moins que la veille, KBC (53,94) et Ageas (38,63) se dépréciant de 0,3 et 1,3% tandis que les deux seules hausses, de 0,1%, étaient notées en Elia (91,55) et Umicore (24,49).