UCB fait mieux que prévu au 1er semestre

UCB a réalisé un chiffre d'affaires de 2,79 milliards d'euros soit 8% de plus qu'un an plus tôt. Le bénéfice ajusté de l'EBITDA (le bénéfice avant déduction des intérêts, impôts et amortissements) s'est élevé à 652 millions de dollars, alors que les analystes attendaient 637 millions d'euros. Le bénéfice net s'est élevé à 208 millions de dollars après six mois, également mieux que les 175 millions d'euros prévus.