Umicore freine le BEL 20

UCB (94,96) et Solvay (23,95) gagnaient également 0,3 et moins de 0,1%, alors que arGEN-X (364,00) concédait moins de 0,1%.

Aperam (30,96) et Syensqo (85,65) se distinguaient par contre en tête des hausses avec des gains de 2,5 et 2,1%, devant Melexis (81,05) qui s'appréciait de 1,4%.

KBC (63,70) remontait de 1,2%, tandis qu'Ageas (39,01) repassait par son point de départ. AB InBev (57,82) reculait de 0,7%, Elia (105,20) et Proximus (8,24) suivant la même tendance, en baisse de 1,5 et 1,2%.

Mithra (0,582) et Celyad (0,365) abandonnaient par ailleurs 3 et 2,1%. De leur côté, Sequana Medical (2,98) et Onward Medical (5,38) étaient positives de 3,5 et 1,5%. Oxurion (0,0004), lui, regagnait 33,3%.

Exmar (7,33) et Bekaert (47,52) remontaient de 2,2 et 1,7%. Ekopak (17,65) et Immobel (25,50) regagnaient 1,2% chacune, ce que reperdait Shurgard (41,22).