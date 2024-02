Umicore obtient un prêt de 350 millions d'euros de la BEI pour développer des batteries

"Notre leadership et notre savoir-faire dans le domaine des matériaux pour batteries renforcent l'avance de l'Europe en matière d'innovation et de compétitivité dans le contexte de la transition énergétique mondiale", commente Mathias Miedreich, administrateur délégué d'Umicore.

Les technologies d'Umicore en matière de matériaux pour batteries de véhicules électriques sont destinées aux véhicules d'entrée de gamme, de masse et haut de gamme, avec des technologies allant du NMC (nickel, manganèse et cobalt) au futur HLM (lithium-manganèse élevé) et aux technologies de batteries à l'état solide et sodium-ion de la prochaine génération, explique-t-on.

En Europe, les centres de recherche sur les matériaux pour batteries du groupe sont situés à Olen (province d'Anvers), à Kokkola, en Finlande, Nysa, en Pologne, et à Hanau, en Allemagne. Les matériaux pour batteries de véhicules électriques sont recyclés à l'échelle industrielle à Hoboken (province d'Anvers).