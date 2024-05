Un accord avec les éditeurs francophones d'ici la fin du mois, assure bpost

Bpost et les éditeurs francophones parviendront à ficeler un accord pour la distribution des titres de presse d'ici la fin du mois du mai, a estimé vendredi le CEO de l'opérateur postal, Chris Peeters, à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels de l'entreprise. Bpost "met tout en œuvre pour conserver la majeure partie de ses volumes actuels et éviter un plan social", a-t-il encore fait savoir.

Au nord du pays, un accord avec les éditeurs de presse a été conclu le 26 avril dernier. Bpost prévoit d'organiser un transfert progressif des volumes de journaux concernés vers sa filiale AMP, qui "travaillera avec des sous-traitants employant du personnel permanent".

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024, bpost mettra en place trois projets pilotes pour anticiper le transfert progressif des volumes de journaux vers sa filiale AMP, qui sera effective à partir du 1er janvier 2025. "Lorsque nous serons dans le rythme du transfert, nous n'aurons plus de grandes surprises et serons ainsi bien préparés", a expliqué le CEO, précisant qu'il n'y aura "aucun transfert de personnel entre bpost et AMP". L'entreprise n'a pas souhaité donner plus de détails quant à ces projets pilotes.