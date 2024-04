Un accord a été trouvé entre bpost et les syndicats

"Au cours de cette rencontre, nous sommes arrivés à une proposition d'accord, qu'ils (les partenaires sociaux francophones) présentent à leur base dans le courant de l'après-midi. Nous sommes convaincus que cette proposition d'accord permettra effectivement la reprise du travail dans les prochaines heures", a pour sa part indiqué la direction de bpost dans un communiqué.

On ignore en revanche si la distribution des journaux sera encore perturbée dans les prochains jours.

Les facteurs et travailleurs des centres de tri de Bruxelles et de Wallonie étaient en grève depuis lundi. Le différend concernait à la fois la fin imminente (le 30 juin) de la concession d'État pour la distribution des journaux et ses conséquences potentielles sur le personnel de bpost, mais aussi un projet de réorganisation sur la productivité et l'efficience maximale.