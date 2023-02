Un accord Sonaca et SOLiTHOR pour faire progresser l'électrification des avions régionaux

SOLiTHOR, une entreprise belge spécialisée dans la technologie des batteries au lithium solides, et le groupe aérospatial wallon Sonaca, ont signé un partenariat visant à développer ensemble des systèmes de batteries au lithium "solides, sûrs et rechargeables à haute densité", pour équiper les avions régionaux et favoriser la mobilité aérienne urbaine, ont annoncé mercredi les deux sociétés.