Un accord trouvé à la poste britannique pour mettre fin au conflit social

Le personnel de la poste britannique (Royal Mail) s'est exprimé largement en faveur d'un accord devant mettre fin à un long conflit social autour des conditions de travail et salariales. Le syndicat sectoriel Communication Workers Union (CWU), représentant les 115.000 travailleurs de la Royal Mail, a soutenu à 75% le texte.

Cette approbation vient mettre un terme à un conflit au cours duquel le personnel a mené 18 journées de grève au dernier trimestre l'an dernier.

"C'était la période la plus complexe de l'histoire du syndicat et de l'entreprise", commente Dave Ward, secrétaire général du CWU. Le responsable a insisté sur le fait que le personnel n'allait pas baisser les bras à la suite de cet accord. "Nos affiliés savent que le résultat du vote ne marque pas la fin du processus. Nous savons tous ce qu'il se passe sur le terrain, partout au Royaume-Uni, et nous allons y faire face."