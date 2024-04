Un avion avec deux personnes à bord s'écrase en Alaska

L'appareil comptait "deux personnes à bord" et s'est écrasé "sur la rivière Tanana", moins de dix minutes après avoir décollé.

"L'avion est tombé sur une colline escarpée sur la rive de la rivière où il a pris feu. Aucun survivant n'a été retrouvé", a précisé la police.

Une photo du crash fournie par les autorités montre des arbres en feu sur le bord d'une rivière recouverte de glace, au milieu desquels les restes de l'avion sont à peine perceptibles.

L'appareil était un Douglas DC-4. Créé pendant la Seconde Guerre mondiale, ce modèle n'est plus produit depuis plus de trente ans et sert aujourd'hui majoritairement au transport de fret.