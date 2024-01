Un BEL 20 nettement en baisse, Syensqo et Elia en tête

La tendance restait négative mardi avec un indice BEL 20 qui faisait moins bien que ses voisins en abandonnant 1,01% à 3.630,30 points avec 15 de ses éléments dans le rouge, Syensqo (84,60) et Elia (114,10) en tête avec des chutes de 3,81 et 2,31%.

Proximus (9,02) se distinguait de même par un gain de 1,42%, Sofina (213,80) et Melexis (81,15) remontant de 0,56 et 0,50%.

Solvay (24,99) et UCB (83,02) cédaient 1,23 et 0,72% tandis que arGEN-X (349,00) et Galapagos (35,64) remontaient de 0,29 et 0,79%.

AB InBev (58,65) valait 1,54% de moins que la veille, KBC (58,12) et Ageas (38,90) reculant de 1,12 et 1,44%, Aperam (28,86) et Umicore (21,39) de 0,41 et 0,70%, D'Ieteren (177,50) et GBL (68,40) de 0,45 et 1,61%.

On remarquait par ailleurs les chutes de 6,8 et 5% de Kinepolis (40,50) et Azelis (19,77), Agfa-Gevaert (1,23) et Barco (15,99) reculant de 2,2 et 2,7%, Atenor (6,50) et VGP (108,30) de 1,2 et 2%.

Oxurion (0,0004) rebondissait toujours de 33,3% tandis que Sequana Medical (3,50) regagnait 3,8% contrairement à Onward Medical (2,73) et Biosenic (0,052) qui reculaient de 7,1 et 6,8%, Nyxoah (3,98) et Biotalys (4,36) de 1,7 et 2%, Hyloris (12,55) de 2,3%.