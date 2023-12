Un BEL 20 pénalisé par la débâche de son poids-lourd arGEN-X

UCB (76,68) et Galapagos (36,15) s'appréciaient également de 0,52 et 0,28% alors que Solvay (26,35) et Syensqo (93,25) chutaient de 3,16 et 4,01%, Sofina (223,00) cédant 0,62%.

Quinze éléments de l'indice bruxellois terminaient toutefois dans le vert, immobilières en tête avec Cofinimmo (71,35) en progrès de 1,71% en compagnie de Aedifica (64,50) et WDP (28,76) qui s'appréciaient de 1,57 et 1,13%.

AB InBev (58,08) et KBC (57,90) avaient porté leurs gains à 0,55 et 1,15% tandis que Ageas (39,58) se contentait d'un mieux de 0,05%, Elia (112,40) et Proximus (8,57) repartant de 0,81 et 0,42% à la hausse.

D'Ieteren (175,30) et Ackermans (157,40) valaient 1,10 et 1,03% de plus que la veille, Melexis (91,45) remontant de 0,94%.

Colruyt (40,61) reculait par ailleurs de 0,85% pour une hausse de 1,63% compte tenu de son détachement de coupon, Orange Belgium (13,32) et Shurgard (44,20) progressant de 1,5 et 1,6%, Montea (86,10) de 1,9% et la BNB (504,00) de 1,6%.