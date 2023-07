Un BEL 20 quasi stationnaire parmi des indices européens partagés

Après deux rebonds mardi en matinée, l'indice BEL 20 revenait pratiquement à son point de départ peu avant 11h avant de remonter et gagner 0,1% à 3.510 points avec 14 de ses éléments dans le vert, Umicore (26,05) et Melexis (90,10) en tête avec des mieux de 1,9 et 1% devant Aperam (28,47) qui regagnait 0,9%.