Un Bel 20 seul dans le rouge après des prises de bénéfices

Aperam (29,57) et Sofina (196,00) restaient par contre en tête avec des mieux de 1,65 et 1,61%, Aedifica (64,20) et Elia (113,40) gagnant 1,42 et 1,34%.

Il subissait la pression du poids-lourd arGEN-X (332,70) qui abandonnait 1,68% en compagnie de KBC (66,22) et Ageas (37,37) qui reculaient de 0,78 et 0,61%,

Solvay (105,40) cédait 0,47% tandis que UCB (78,58) et Galapagos (37,40) s'appréciaient de 0,13 et 0,40%, Melexis (96,40) et GBL (72,06) progressant de 0,26 et 0,84%, D'Ieteren (160,80) et Umicore (27,19) de 0,06 et 0,26%.

Unifiedpost (4,29) repassait de justesse de 3,5% dans le vert après avoir déjà engrangé 23% en deux jours, Belysse (1,05) et Nyrstar (0,16) progressant de 6 et 6,7%, et Immobel (35,45) de 3% alors que Qrf (9,86) reperdait 4,3%.

Des hausses de plus de 2% étaient relevées en Kinepolis (43,15), Brederode (100,80) et Atenor (27,70).