Un Bel 20 sur la défensive en attendant les commentaires de la BCE

Aperam (25,78) et Proximus (7,62) abandonnaient 1,1 et 0,8% après l'annonce de leur sortie de l'indice, D'Ieteren (187,80) concédant 0,1% après son bond de 6,7% de la veille.

AB InBev (55,50) était négative de 0,3% alors que KBC (68,22) et Ageas (38,65) progressaient de 0,3 et 0,6%, Syensqo (78,95) et Umicore (19,84) emmenant les hausses en gagnant 1% chacune.