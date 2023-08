Un BEL 20 toujours maussade jeudi matin

Les poids-lourds AB InBev (50,80) et arGEN-X (463,20) se démarquaient par contre en regagnant 0,1 et 0,8% alors que Galapagos (35,64) et Solvay (103,85) reculaient de 0,1 et 0,2%, UCB (81,48) concédant une fraction.

Ageas (37,24) repassait peu après de 0,1% dans le vert tandis que KBC (62,92) perdait 0,6%, Aedifica (58,80) et WDP (25,28) cédant 0,7% comme Barco (19,45) et Sofina (201,60).