Un BEL 20 toujours pénalisé par son poids-lourd arGEN-X

Elia (112,50) et UCB (76,78) repassaient timidement de 0,1% dans le vert tandis que Galapagos (35,48) reculait de 1,8% en compagnie de Solvay (26,14) et Syensqo (91,95), négatives de 0,8 et 1,4%.

AB InBev (57,55) reperdait 0,9% tandis que KBC (57,30) et Ageas (39,15) se dépréciaient de 1 et 1,1%, les immobilières voyant Aedifica (63,15) repartir de 2,1% à la baisse alors que Cofinimmo (70,30) et WDP (28,36) reperdaient 1,5 et 1,4%.

D'Ieteren (174,10) et Melexis (90,30) valaient 0,7 et 1,2% de moins que la veille, GBL (71,26) et Ackermans (155,40) reculant de 1 et 1,3%, Umicore (24,63) et Proximus (8,45) de 1,3%.

Econocom (2,49) et Roularta (12,70) reperdaient par ailleurs 5,5 et 2,3% alors que Banimmo (3,70) et Atenor (6,56) s'appréciaient de 2,2 et 2,5%.