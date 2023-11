Un Belge à la tête d'un fonds d'investissement milliardaire derrière Dr Pepper

M. Creus travaillait déjà depuis 2010 pour Jab Holding Company. "Depuis son arrivée, il a joué un rôle déterminant dans le développement de JAB en tant que fonds d'investissement mondial axé sur les biens et services de consommation, devenant également un membre de la famille Reimann élargie", peut-on lire dans le communiqué. La famille Reimann, l'une des plus fortunées d'Allemagne, est en effet propriétaire du fonds.

JAB est notamment l'actionnaire principal de Keurig Dr Pepper, l'entreprise spécialisée dans les boissons derrière Dr Pepper, Canada Dry et 7up. Elle est également actionnaire de contrôle de JDE Peet's, une entreprise de café et de thé (Douwe Egberts, Senseo, L'Or, Pickwick...), et de Coty Inc, une société de produits de beauté. Le fonds est propriétaire de la marque de luxe suisse Bally et détient des intérêts dans les secteurs de la restauration et des soins pour animaux de compagnie.