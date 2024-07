Un Boeing d'Air Europa atterrit en urgence au Brésil après des turbulences

On compte "entre 25 et 30 blessés", a dit une source diplomatique uruguayenne à l'AFP, précisant que ce bilan demeurait provisoire et que certains étaient déjà sortis de l'hôpital où ils avaient été transportés.

En mai, un Britannique de 73 ans est décédé et plusieurs autres passagers et membres de l'équipage ont été gravement blessés lors de violentes turbulences durant un vol de Singapore Airlines à bord d'un Boeing 777.

D'après une étude réalisée en 2023, la durée annuelle des turbulences a augmenté de 17% entre 1979 et 2020 et les turbulences sévères, plus rares, de plus de 50%.