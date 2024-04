Un chiffre d'affaires en hausse de 6% au 1er trimestre pour Melexis

Le résultat brut d'exploitation et le résultat net ont tous les deux augmenté de 4% pour atteindre respectivement 106,8 millions d'euros et 52,9 millions d'euros. Par ailleurs, le résultat d'exploitation (Ebit), qui a également progressé de 4%, s'est chiffré à 63,7 millions. Ce bilan financier est en ligne avec les prévisions.

"Les corrections des stocks dans quelques gammes de produits que l'on a vues ces derniers trimestres sont maintenant derrière nous. Notre solide base de clients et la demande toujours croissante de semi-conducteurs automobiles qui servent l'électrification et le besoin croissant d'applications liées au confort et à la sécurité ont entraîné une croissance des ventes (...)", s'est réjoui Marc Biron, le CEO.