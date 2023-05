Un chiffre d'affaires en très légère baisse pour Bekaert lors du premier trimestre

Le chiffre d'affaires consolidé de Bekaert au premier trimestre 2023 a atteint 1.194 millions d'euros, soit en baisse de 2% par rapport à la même période en 2022, et un chiffre d'affaires global de 1.467 millions d'euros (-2%), indique l'entreprise spécialisée dans la transformation de fil d'acier dans un communiqué mercredi matin. Les deux montants excluent les activités de Steel Wire Solutions au Chili et au Pérou, en cours de cession.

Bekaert se réjouit néanmoins de l'entame de l'année 2023, "continuant à capitaliser sur les améliorations en matière de prix et de mix d'activités, malgré des baisses de volume dans certains segments". "Ces résultats démontrent une fois de plus les améliorations structurelles mises en œuvre ces dernières années et renforcent notre confiance dans la réalisation de nos objectifs en 2023 et au-delà, qui restent inchangés", ajoute l'entreprise.

Le groupe s'attend ainsi à ce que l'environnement commercial difficile et concurrentiel persiste dans la plupart des secteurs d'activités en 2023. "La demande du marché et les niveaux de prix en Chine, en particulier, restent incertains", précise-t-il, concluant que ses ambitions de rentabilité visent "une marge EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) sous-jacente de 9-11% à moyen terme".