Un chiffre d'affaires record mais des marges en baisse pour l'industrie alimentaire

L'industrie alimentaire belge a enregistré un chiffre d'affaires de 80,7 milliards d'euros en 2023, en hausse de 6,9% par rapport à 2022, établissant un nouveau record. Mais plusieurs handicaps concurrentiels ont également entraîné des marges "historiquement basses" et une diminution des ventes en volume, s'inquiète mercredi la fédération sectorielle Fevia. A l'approche des élections, elle réclame des mesures pour renforcer la rentabilité et la compétitivité des entreprises belges.

Ces chiffres pourraient donner l'impression d'une situation idéale mais la réalité se révèle bien différente, a souligné le CEO de Fevia Bart Buysse lors de la présentation des chiffres annuels. Le volume des ventes a diminué pour la quatrième année consécutive (-1,7%), le nombre de faillites a augmenté de 34% (141 recensées) et les exportations en volume ont baissé de 3,9%.

L'industrie alimentaire belge a relevé plusieurs signaux positifs l'année dernière. Le nombre d'emplois directs dans le secteur a progressé de 1,5% (à plus de 102.000 unités) et la valeur des exportations a augmenté de 8,4%, à 38,3 milliards d'euros. Avec la quasi-stabilisation des importations (+0,6%), la balance commerciale a bondi de 50,2% pour atteindre 8,4 milliards d'euros.

Fevia s'inquiète d'ailleurs de marges "historiquement faibles" et d'une perte de parts de marché à cause des coûts énergétiques et salariaux, ainsi que des prix des matières premières. La part de marché totale des exportations belges est passée de 7,6% en 2022 à 7,2% l'année dernière.

"C'est un signal d'alarme pour les politiciens", prévient Anthony Botelberge, président de Fevia. "La lasagne de taxes trop épaisse et les coûts salariaux élevés empêchent les entreprises belges d'être compétitives."