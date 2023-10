Un conseil d'entreprise extraordinaire lundi chez Audi Brussels

Un conseil d'entreprise extraordinaire est prévu, lundi à 09h00, chez Audi Brussels, suivi par une réunion du personnel, lit-on dimanche dans un courriel que les syndicats chrétiens (ACV-CSC Metea et CNE) ont envoyé. Les travailleurs d'Audi pourraient ne pas prendre leur travail à 06h00 ce lundi comme prévu, selon la FGTB.

La production de l'Audi Q4 électrique - un SUV de taille moyenne - a lieu depuis deux ans à Zwickau, dans l'est de l'Allemagne. Compte tenu de la demande, Forest soutiendrait cette production.

"Il semblerait que des modifications importantes soient communiquées au niveau de volumes de production et sur l'éventuel changement de décision concernant la fabrication de l'Audi Q4. Il y a énormément d'inquiétude chez les travailleurs et ceux-ci refuseront, plus que probablement, de prendre leur poste de travail demain/lundi matin à 06h00", a fait savoir dimanche soir Grégory Dascotte, permanent MWB-FGTB, dans un courriel transmis à l'agence Belga.