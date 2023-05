Un consortium se positionne pour la constellation européenne de satellites

Ce consortium est dirigé par les fabricants de satellites Airbus et Thales Alenia Space et les opérateurs Eutelsat, Hispasat et SES, ont annoncé les différents groupes mardi dans un communiqué commun.

Il comprend également Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telesapzio et Thales et "encouragera les start-ups, les entreprises de taille intermédiaire et les PME à rejoindre le partenariat, afin de rendre le secteur spatial européen plus innovant et plus compétitif et de faire émerger de nouveaux modèles économiques", ajoutent-ils.