Un curateur s'attend à une reprise de l'activité dans les prochains jours

Les négociations avec les repreneurs, VDL et Schmitz-Cargobull, sont en cours. Les discussions sont intenses, selon le curateur Jeroen Pinoy. "Une relance de l'activité est mieux qu'une fermeture pure et simple. Les candidats (repreneurs) veulent aller vite et il n'est pas impossible que d'autres activités de ces acteurs soient transférées ici, à Lierre."

M. Pinoy devra aussi déterminer la valeur des actifs de l'entreprise. L'accompagnement du personnel licencié lui revient également, tout comme le calcul des dettes afin de voir lesquelles peuvent être honorées.