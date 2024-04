Un cycliste sur deux ne sent pas en sécurité sur les routes wallonnes

Plus de la moitié des cyclistes ne se sentent pas en sécurité dans la circulation en Wallonie, selon un récent sondage de l'Agence wallonne de la sécurité routière (AWSR). À l'origine de ce sentiment, on retrouve notamment les problèmes de cohabitation et l'agressivité dont peuvent parfois faire preuve certains usagers motorisés à leur égard.